Çin polisi muhalif avı için Avrupa ülkesinde ofis açtı

Hollandalı RTL televizyonunun araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money (FTM-Parayı Takip Et) ile yaptığı çalışmada, Çin polisinin "yurt dışı hizmet bürosu" adıyla Hollanda’da karakol faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

RTL’deki haberde, Hollanda hükümetinin söz konusu polis merkezlerinden ve faaliyetlerinden haberdar edilmediği aktarıldı.

İlk merkezin 2018’de Amsterdam’da açıldığı belirtilen haberde, Çin muhaliflerine bu merkezlerdekiler tarafından gözdağı verildiği savunuldu.

Çin hükümetini eleştiren ve Hollanda’ya iltica eden Wang Jingyu'nun merkezdekiler tarafından tehdit edildiği aktarılan haberde, Çin polisinin sosyal medyadan Çin hükümetine yaptığı eleştiriler sebebiyle 3 yıl boyunca Wang'ın peşini bırakmadığına dikkat çekildi.

Rotterdam’daki Çin polis merkezinden Wang'ı arayan kişinin kendisine “Çin’e dönüp problemlerini halletmesini ve Çin’deki ebeveynlerini düşünmesi” yönünde telkinlerde bulunduğu aktarıldı.

Durumu 6 kez Hollanda polisine bildiren Wang'ın kendisini Hollanda’da dahi güvende hissetmediği vurgulandı.

-Hollanda iddiaları araştıracak

Haberde, Hollanda Dışişlerinden bir sözcünün ifadelerine dayandırılarak, söz konusu Çin polis merkezlerinin "hukuksuz" olduğu ve iddiaların araştırılıp gereğinin yapılacağı belirtildi.

Haberde, Leiden Üniversitesinde istihbarat alanında araştırmalar yapan Willemijn Aerdts’in diğer devletlerin Hollanda’da sadece devletin izniyle faaliyet yürütebileceği şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

Aerdts’in “Çin polisinin Hollanda’da kolluk faaliyetleri yürütmesi ve istihbarat toplaması istenilmeyen bir müdahale teşkil ediyor.” şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

Tecrübeli polisler tarafından kuruluyor

Çin’in yurt dışında en az 46 polis merkezinin olduğu belirtilen haberde, bunların Çin’den gelen tecrübeli ve kariyerli polisler tarafından açıldığı iddia edildi.

Çin’in Lishui bölgesinden bir polisin 2018’de Amsterdam’da, Fuzhou bölgesinden eski bir askerin ise bu yılın başında Rotterdam’da "Çin polis merkezi" kurduğu belirtildi.

Haberde, Çin Fuzhou polisine bağlı olarak 21 ülkede en az 30 yurt dışı polis merkezinin aktif olarak çalıştığı kaydedildi.

Çin iddiaları reddediyor

İddiaları Hollanda’nın Çin Büyükelçiliğine e-postayla soran RTL’nin, “Merkezin varlığından haberimiz yok” cevabını aldığı, Lishui polisinin ise aynı soruya merkezlerin sadece “Yurt dışı faaliyetleri bürosu” olarak hizmet verdiği şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.