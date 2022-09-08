Çin Diktatörlüğü'nün, koronavirüs bahanesiyle evlerine hapsettiği Uygurlar açlıkla pençeleşiyor!

Pekin yönetimi, keyfi bir şekilde Uygurları tutuklaması ve zorla çalıştırılmasının yanı sıra Çin'de arttığını iddia ettiği koronavirüs vakaları sebebiyle Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurları ev hapsine almış durumda.

Çin'in baskıcı politikaları neticesinde Uygurların sokağa çıkarak herhangi bir ürünü tedarik etmesine izin verilmediği ifade ediliyor.

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı Salih Hudayar'ın yayımladığı görüntülerde, Çin'in koronavirüs karantinası uyguladığı bir aileye temel ihtiyaçlarını karşılama izni bile verilmediği görülüyor.

Görüntülerde Uygur bir baba, çocuklarının gıda ihtiyacını yeterince karşılayamadığından yakınırken evdeki boş buzdolabını gösteriyor.

Öte yandan Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) teşekkürlerini ileten Uygur, ailesinin "içler acısı durumunu" kanıtlamak için görüntüleri yayımlamaktan başka çaresi kalmadığını belirtiyor.

ÇKP'nin baskı politikaları sebebiyle birçok Uygurun Pekin yönetimine övgülerde bulunma durumunda kaldığı biliniyor.



Bölgeden yayımlandığı belirtilen görüntülerde, söz konusu ailenin 3 gündür gıdaya erişemediği ve buzdolaplarının boş kaldığı gözlemleniyor.

Çin'in Uygurlara yönelik baskı girişimlerini sürdürebilmek amacıyla koronavirüs ve diğer birçok gelişmeyi bir bahane olarak kullandığı vurgulanıyor.

Kaynak: Mepa News