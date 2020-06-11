  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin deniz gözlem uydusu fırlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:47:44 -
Çin deniz gözlem uydusu fırlattı

ANKARA (AA) - Çin, denizlerde yüzey sıcakları ve çevresel değişimleri izlemek için gözlem uydusu fırlattı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Hay Yang (Okyanus)-1D uydusu Long Mach (Uzun Yürüyüş)-2C roketiyle ülkenin Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi.

Çin Uzay Havacılık Bilim ve Teknoloji Şirketi tarafından geliştirilen HY-1D genel anlamda okyanus çevresinden yüzey sıcaklıkları, denizde meydana gelen doğal afetlerin erken uyarıyla Çin’in kıyı sularındaki gelişmeler hakkında veri toplayacak.

Bununla birlikte gemilerin hareketlerinin takibi, deniz haklarının korunması ve bilimsel araştırmalar için hizmet verecek uydu, uzaya Eylül 2018'de gönderilen HY-1C uydusu ile birlikte çalışacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı