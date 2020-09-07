  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin, Amerikalı gazetecilerin basın kartını yenilemeye ara verdi
Aktüel

Çin, Amerikalı gazetecilerin basın kartını yenilemeye ara verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:38:31 -
Çin, Amerikalı gazetecilerin basın kartını yenilemeye ara verdi

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin Çinli medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere getirdiği vize kısıtlamasına karşı, ülkedeki ABD'li medya kuruluşlarına çalışan bazı gazetecilerin basın kartını yenilemeyi askıya aldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Çin muhabiri Amerikalı David Culver basın kartının yenilenmesi için Çin makamlarına başvurdu.

Çinli yetkililer, Culver'a normalde verilen 1 yıl süreli basın kartının yerine iki ay gazetecilik faaliyetlerini yürütmesine izin verdiklerini gösteren bir belge verdi.

Yetkililer, Culver'a bunun gazeteciliğiyle bir ilgisi olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çinli medya kuruluşlarına karşı aksiyonlarına cevaben yalnızca karşı tedbir olduğunu söyledi.

- "Basın kartı başvurunuz inceleniyor" belgesi

Bu arada, son haftalarda basın kartlarının rutin yenilenme sürecinde Çin'deki birçok yabancı gazeteciye normalde bir yıl geçerliliği olan basın kartları yerine başvurularının incelendiğini belirten bir belge verildi. Gazetecilere, eski basın kartlarının yanı sıra bu belgeyi taşımaları tavsiye edildi.

Çin vizeleri basın kartlarına bağlı olan bu gazetecilere, normalde verilen 1 yıllık vizenin yerine 2 ay süreli vize verildi.

ABD ile Çin arasında gazetecilere yapılan muameleler ile ilgili gerginlik tırmanırken, CNN ve The New York Times gazetesi, Çin'deki diğer Amerikan medya kuruluşlarının da hedef alındığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Çin ve ABD arasında "medya savaşı"

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat'ta aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul ederek, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek. Bu kuruluşların, herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekiyor.

- Çin'den 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı

ABD yönetiminin, Çinli medya kuruluşlarına karşı getirdiği bu kısıtlamaların ardından Çin hükümeti de 17 Mart'ta ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, WSJ ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istemişti.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 9 Mayıs'ta Çinli gazetecilere verilen vizelerin 90 günle sınırlı tutulması kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay
Yerel

Muhtar, belediyeye çalışanını rehin aldı! Adana'da ilginç olay

Adana’da bir muhtar, belediyede greyder operatörü olarak çalışan şahsı rehin aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler..
Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler
Dünya

Yunan vekilden içimizdeki hazımsızları kızdıracak sözler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında açıklamalarda bulunan Yunan Milletvekili Liana Kanelli, Yunanistan'ın ölümcül hatalar ya..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı