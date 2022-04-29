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Dünya Çin alarmda! Pekin'de AVM'ler ve spor salonları kapatıldı
Dünya

Çin alarmda! Pekin'de AVM'ler ve spor salonları kapatıldı

Shanghai'da bir ayı dolduran sıkı tecrit uygulamasına tepkiler büyürken, Çin koronavirüs vakalarını takip etme çabalarını artırarak başkent Pekin'de daha fazla işletme ve konutu kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 10:05:00 -
Çin alarmda! Pekin'de AVM'ler ve spor salonları kapatıldı

Pekin'de yetkililer koronavirüs vakalarını ve pozitif vakalar ile temaslı kişileri tespit etmek için zamanla yarışıyor.

Başkentte toplu koronavirüs testlerinin ilk uygulanacağı 3.5 milyon nüfusa sahip olan Chaoyang bölgesinde bugün toplu testlerin üçüncü ve son aşaması yapılacak. Diğer bölgelerin çoğunda ise testlerin üçüncü aşaması yarın başlayacak.

Bölgede tecrit uygulaması kapsamına alınan konutların sayısı artırılırken, bazı spa merkezleri, spor salonları, sinemalar, kütüphaneler ve en az iki alışveriş merkezi bugün kapatıldı. Yemek sipariş kuryelerinin ise bazı konutlara girişi engellendi.

Çinli yetkililer bugün düzenledikleri basın toplantısında Pekin'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna cevap vermedi.

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