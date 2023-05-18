  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin Afrika ile ticaret rekorları kırıyor!
Dünya

Çin Afrika ile ticaret rekorları kırıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 15:44:00 -
Çin Afrika ile ticaret rekorları kırıyor!

2023’ün ilk dört ayında, orta Çin’in Hunan Eyaleti’nin Afrika ülkeleriyle olan dış ticareti, yıllık yüzde 90,4 artarak 22 milyar yuanı (yaklaşık 3,14 milyar dolar) aşan rekor bir seviyeye ulaştı. Büyüme, ilin genel dış ticaretindeki büyümenin 40,6 puan üzerinde gerçekleşti. Changsha Customs’a göre, bu dönemde, büyümeye büyük ölçüde eyaletin ihracat sektörü katkıda bulundu ve ihracat hacmi yıllık yüzde 148,7 artışla 17,4 milyar yuan'a ulaştı.

Özellikle Hunan’ın bu dönemde Afrika ülkelerinden ithal ettiği tarım ürünleri 16,6 kat artarak 150 milyon yuan oldu. Doğal ve sentetik kauçuk ve gıda ithalatı da güçlü bir artış kaydetti. Ocaktan nisan ayına kadar eyaletin ilk üç ticaret ortağı Güney Afrika, Nijerya ve Mısır oldu. Hunan’ın tek başına Güney Afrika ile ticareti, o dönemde Afrika ülkeleriyle yaptığı toplam dış ticaretinin beşte birinden fazlasını oluşturuyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23