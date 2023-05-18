Çin Afrika ile ticaret rekorları kırıyor!

Özellikle Hunan’ın bu dönemde Afrika ülkelerinden ithal ettiği tarım ürünleri 16,6 kat artarak 150 milyon yuan oldu. Doğal ve sentetik kauçuk ve gıda ithalatı da güçlü bir artış kaydetti. Ocaktan nisan ayına kadar eyaletin ilk üç ticaret ortağı Güney Afrika, Nijerya ve Mısır oldu. Hunan’ın tek başına Güney Afrika ile ticareti, o dönemde Afrika ülkeleriyle yaptığı toplam dış ticaretinin beşte birinden fazlasını oluşturuyordu.