Çin Afrika ile ticaret rekorları kırıyor!
2023’ün ilk dört ayında, orta Çin’in Hunan Eyaleti’nin Afrika ülkeleriyle olan dış ticareti, yıllık yüzde 90,4 artarak 22 milyar yuanı (yaklaşık 3,14 milyar dolar) aşan rekor bir seviyeye ulaştı. Büyüme, ilin genel dış ticaretindeki büyümenin 40,6 puan üzerinde gerçekleşti. Changsha Customs’a göre, bu dönemde, büyümeye büyük ölçüde eyaletin ihracat sektörü katkıda bulundu ve ihracat hacmi yıllık yüzde 148,7 artışla 17,4 milyar yuan'a ulaştı.
Özellikle Hunan’ın bu dönemde Afrika ülkelerinden ithal ettiği tarım ürünleri 16,6 kat artarak 150 milyon yuan oldu. Doğal ve sentetik kauçuk ve gıda ithalatı da güçlü bir artış kaydetti. Ocaktan nisan ayına kadar eyaletin ilk üç ticaret ortağı Güney Afrika, Nijerya ve Mısır oldu. Hunan’ın tek başına Güney Afrika ile ticareti, o dönemde Afrika ülkeleriyle yaptığı toplam dış ticaretinin beşte birinden fazlasını oluşturuyordu.