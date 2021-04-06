Gün içerisinde pek çok kişi çeşitli sorunlar sebebiyle merhem kullanmayı uygun buluyor. Bu sebeple vatandaşlar ramazan ayında oruçluyken merhem sürmenin orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, krem orucu bozar mı?

Cilt üzerine merhem sürmek orucu bozar mı?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).