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Ekonomi Çıkması için ellerinden geleni yapıyorlar! Milliyetçi geçinen Yeniçağ’da dolar yaygarası
Ekonomi

Çıkması için ellerinden geleni yapıyorlar! Milliyetçi geçinen Yeniçağ’da dolar yaygarası

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:55:00 -
Çıkması için ellerinden geleni yapıyorlar! Milliyetçi geçinen Yeniçağ’da dolar yaygarası

İYİ Parti’nin gayri resmi yayın organı Yeniçağ, yine dolar kuru hakkında spekülatif bir habere imza attı.

 yeniakit.com.tr 

Ülkücü geçinip AK Parti’yi devirebilmek için HDP ile aynı adayı desteklemekten utanmayan İYİ Parti’nin, hükümete karşı tavır takınabilmek adına her türlü haltı yiyen sözde milliyetçi gazetesi Yeniçağ, spekülatif haberleriyle, toparlanmaya başlayan Türkiye ekonomisine olan güveni yerle bir etmek için elinden geleni ardına koymuyor.

Yeniçağ’ın yan kuruluşu olan Günboyu Gazetesi’nin internet sitesinde, dolar kuruna ilişkin mide bulandırıcı bir habere imza atıldı.

Dolarda büyük hareketlilik: 13 lira birden değişecek

Sözcü’de bile dikiş tutturamayarak iki yazıdan sonra kovulan sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut’un YouTube kanalından yaptığı skandal yorumları haberleştiren Günboyu Gazetesi, doların 13 lira birden artacağını ileri sürdü.
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Haberde şu ifadelere yer verildi:

Zelyut, ‘Doları 32 lirada tutmak bir başarı değil. Asıl başarı doları 17 liraya düşürmektir. Dolar 17 lira olursa enflasyon düşer’ diyerek doların Eylül ayında 45 TL’yi aşacağını öngördü.

(...)

Dolar, Euro ve akaryakıt fiyatları 45 TL’yi aşacak. Kurun 32 lirada kalmasının yükünü vatandaşın üzerine yıkıyorsunuz. Bütçe açığını kapatmak için KDV ve ÖTV'yi artırmaya devam edeceksiniz. Enflasyon yükseldikçe kur da yükselecek.

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