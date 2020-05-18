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Çıkan çatışma sonrası şehit haberi geldi

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan PKK'lı teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:14:00 -
Çıkan çatışma sonrası şehit haberi geldi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaralı askerlerimizden biri kurtarılamadı

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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