Cihat Yaycı’dan İskenderun ve Hatay uyarısı: Bütün denizlerimizi kaybetmemize yol açabilir

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

Tv100'de ekranlara gelen 'Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması Deprem Özel' programına konuk olan Doç. Dr. Cihat Yaycı, Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'la ilgili kritik ifadeler kullandı.

"İskenderun ve Hatay’da bir değişim, kayıp bütün denizlerimizi kaybetmemize yol açabilir"

Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'la ilgili Yaycı "Mavi Vatan haritasının çizeri olarak söylüyorum İskenderun, Hatay Mavi Vatan’ın Doğu Akdeniz’deki kalbidir. İskenderun ve Hatay’da bir değişim, kayıp bütün denizlerimizi kaybetmemize yol açabilir, o kadar kritiktir." dedi.

"İskenderun ve Hatay’da bir değişim, kayıp bütün denizlerimizi kaybetmemize yol açabilir"

Beklenen büyük İstanbul depreminin etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaycı "İthalat ve ihracatımızın %90’ını deniz yoluyla yapıyoruz. Bunun %52’si İstanbul limanı ve çevre limanlarından yapılıyor. Bu limanların çökmesi demek ithalat ve ihracatımızı, dışarıdan gelecek yardımları da durdurur." ifadelerini kullandı.

"78 taneye yakın Türk Savunma Sanayii tersaneleri burada"

Dündar'ın "Beklenen İstanbul depreminin askeri yönden ne tehlikesi olur?" sorusuna Yaycı "Donanma Komutanlığı, 2 tane askeri tersanemiz, 78 taneye yakın Türk Savunma Sanayii tersaneleri burada. Buradaki bir deprem en azından denizcilik açısında savunma sanayimizi çökertir" diyerek yanıtladı.