Cihat Yaycı'dan çok kritik uyarı: Ordumuz teyakkuzda olmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde, Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi. Söz konusu kararnamenin, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanması kapsamında yayımlandığı vurgulanan açıklamada, "Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu" iddia edildi. Bakanlık açıklamasında, kararnamede Yunanistan'ın, benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir süre önce Parlamentoda yaptığı konuşmada, Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi'nde "egemenlik hakları olduğunu" savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti.

Cihat Yaycı kararı değerlendirdi

Konuyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan önemli açıklamalar geldi.

BAU DGS'den yapılan paylaşıma göre Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias 27 Aralık 2017 tarihinde Yunan Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada karasularını 12mile çıkarmaya İyon Denizi’nden başlayacaklarını ifade etmişti. (Yunanistan 27 Aralık 2020’de de karasularını 12 mile çıkardıklarını ilan etti)

Yunanistan, aşağıdaki haritada (Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın "Yunanistan Talepleri" kitabından) gösterildiği üzere adım adım ilerleyerek planını uygulamaya çalışmaktadır.

Yunanistan'ın karasularını önce İyon Denizi'nde 12 mile çıkarması Türkiye için son derece ciddi bir meseledir çünkü bu, planın ilk aşamasıdır.

"Sonraki aşamalar Adalar Denizi"

Sonraki aşamada Adalar Denizinde bulunan Büyük Çuha, Küçük Çuha ve Girit hattının karasularında 12 mil ilan edecektir. Bu da Adalar Denizinde 12 mil uygulaması olacaktır.

Sürecin bir sonraki aşamasında, Türkiye'ye adaların Doğu Akdeniz'de olduğu bahane edilerek kabul ettirilmeye çalışılacaktır.

Halbuki, Türkiye'nin 3 Aralık 2010 yılında Uluslararası Hidrografi Organizasyonu'na (IHO) deklare ettiği ve aşağıdaki haritada gösterildiği üzere;

... Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi ayrımı Büyük Çuha, Küçük Çuha, Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos Adalarının Akdeniz’e bakan uçlarından Akyar Burnu'na ulaşacak şekilde oluşturulan hattır. Bu adalar Adalar Denizindedir. Yunanistan'ın görüşü de böyledir.

"Savaş sebebi olur"

Yani bu adaların karasularının 12 mile çıkarılması, Adalar Denizinde Yunan karasularının 12 mile çıkarılması anlamına gelir ve "Casus Belli" (savaş sebebi) olur. Bu, Türkiye için asla kabul edilemez bir durumdur.

Ülkemiz teyakkuzda olmalıdır.

Türkiye'nin milli menfaatlerine son derece aykırı olan bu noktaya gelmeden önce, henüz ilk aşamadayken ülkemiz ve halkımız büyük riskin farkına varmalı, yeterince sesli şekilde, milli bir duruşla tepki göstermelidir."