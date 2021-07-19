Cihat Yaycı Paşa’dan flaş KKTC çıkışı: Atılan adım yeterli değil, Türkiye acilen bunu yapmalıdır!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin tarihi KKTC çıkarmasına ilişkin yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıs meselesi milli kapsayıcılıkla savunulmaya başlandı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular.” şeklindeki sözlerini hatırlatarak değerlendirmelerde bulunan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere devlet erkanımızın Kıbrıs hususundaki görüşleri bizim de öteden beri dile getirdiğimiz ‘Türksüz Kıbrıs istiyorlar’ vurgumuz ile örtüşmekedir. Bu tespitten yola çıkın bir refleks ile Kıbrıs meselesi milli kapsayıcılıkla savunulmaya başlandığını söylemek mümkündür.”

“Dünyaya verilen bu mesaj bence çok önemlidir”

Türkiye’nin Kıbrıs üzerinden Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya çok ciddi bir mesaj verdiğine dikkat çeken Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘KKTC’nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir’ diyerek bundan sonra artık KKTC’nin bir taviz pazarlıklarının meselesi olmayacağına vurgu yaptı. Dünyaya verilen bu mesaj bence çok önemlidir.”

“Bu tam bağımsız KKTC için çok önemli bir sembol mesajdır”

“Artık iki devletli çözümün tek model olarak benimsendiğini artık dünya tarafından bilinmelidir.” diyen Cihat Yaycı, “Bağımsız ve güçlü Türkiye’nin, KKTC için kalıcı ve kararlı bir vizyon olarak ortaya koyduğu KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve parlamento binasının yapım kararı da dünyaya çok ciddi bir mesaj olarak verilmiştir. Bu tam bağımsız KKTC için çok önemli bir sembol mesajdır.” şeklinde konuştu.

“Dost ve kardeş ülkelere KKTC’yi tanıma çağrısı yapılmalıdır”

Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı çıkarmayla tarihi bir adım attığını hatırlatan Cihat Yaycı, çok önemli bir öneriyi de gündeme getirdi. Yaycı, “Türkiye’nin attığı bu adımlar bence yeterli değildir ve zaman geçirmeden dost ve kardeş devletlerin KKTC’yi tanıma çağrısı yapılmalıdır.” dedi.

“Muhalefet liderlerinin de KKTC’de bulunması milli bir duruşun göstergesidir”

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi’nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün de KKTC’ye gitmiş olmasının önemine dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet erkanı ve siyasi parti temsilcilerinin bu 2 günlük ziyarete 2 uçakla katılmasının yanı sıra muhalefet partisi liderlerinin de KKTC konusundaki net duruşları milli bir duruşun göstergesidir diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir heyetle (Merhum Ecevit ve Erbakan’ın ardılları ile birlikte) katılım bir nevi 1974 Barış Harekatı çıkarmasının bir siyasi çıkarması örneği gibi dünyaya verilmiş mesaj olduğunu düşünmek istiyorum.”

“Türkiye kazanınca KKTC de kazanır”

Erdoğan’ın “Kıbrıs davası partiler üstü milli bir davadır. Böyle görülmelidir.” sözünü de yorumlayan Cihat Yaycı, şöyle konuştu:

“Türkiye'nin Doğu Akdeniz Mavi Vatan Parçası, KKTC Mavi Vatanı da olmalıdır! Türkiye Doğu Akdeniz’de diğer devletler ile deniz yetki alanı paylaşımı anlaşması imzalaması durumunda, anlaşma imzalandıktan sonra KKTC ile ortak bir kullanım anlaşması imzalayarak kazanılan deniz alanlarının KKTC ile ortak kullanımda olduğunu ifade edebilir. Böylece Türkiye’nin kazancı KKTC’nin kazancı olur. Bu durumda iki sonuç ortaya çıkar. Birincisi Türkiye kazanınca KKTC de kazanır. İkincisi şu anda sözde GKRY’ye ait olan alanlar, KKTC ile ortak kullanıma dair imzalanan anlaşma sonrasında KKTC tarafından bu şekilde kazanılmış olur ve GKRY’nin oyunu bozulur. Türkiye ile KKTC kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak Türkiye’nin deniz yetki alanlarını KKTC ile ortak kullanım alanı olarak ilan eder. Bu ‘Deniz Yetki Alanları’nı Ortak Kullanma Antlaşması’ ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan’ı Kuzey Kıbrıs’ın da Mavi Vatan’ı olur. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyindeki ve batısındaki deniz alanlarına da sahip olur.”

“Tam bağımsız KKTC hedefimiz olmalıdır”

Türkiye’nin tarih boyunca her zaman KKTC’ye yönelik acil bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tam bağımsız KKTC hedefimiz olmalıdır. Türkiye hak ve menfaatlerini korurken, aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin de haklarını ve menfaatlerini korumaktadır. Kıbrıs Türkleri arasına zaman zaman nifak ve fesat sokmak isteyenler olabilir. Bunlara itibar edilmemeli ve tam bağımsız Kıbrıs Türk devleti olunması için çalışılmalıdır. Bu devletin refahı denizlerine sahip çıkmasından geçer."







