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Gündem Cihat Yaycı çılgına döndü: Sen eski dışişleri mensubusun, bunu nasıl söylersin?
Gündem

Cihat Yaycı çılgına döndü: Sen eski dışişleri mensubusun, bunu nasıl söylersin?

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 09:10:00 -

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan bir kavram. Bu alanı kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine tepki gösterdi.

TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yaycı, "Bizim içimizdeki biri; yayılmacı, genişlemeci, emperyal olduğumuzu söylüyor. Sen Mavi Vatan'ı anlamamışsın ki? Sen eski Dışişleri mensubusun. Bunu nasıl söylersin?" dedi.

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