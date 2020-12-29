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Gündem Çığ şehidine veda
Gündem

Çığ şehidine veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinin yolunu açarken çığ altında kalan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, son yolculuğuna uğurlanırken dün sabah çığ altındaki naaşına ulaşılan sehit sözleşmeli piyade er Ali Özdemir ise toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:25:00 -
Çığ şehidine veda

Şehit Özbent için Torbalı Yunus Emre Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Ayten Özbent, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, fotoğrafını öptü. Törenin yapıldığı cadde üzerindeki evlerde yaşayanlar da balkon ve pencerelere çıkarak şehit için edilen duaya eşlik etti. Baba Mevlüt Özbent’in oğlunun tabutunu taşıyan cenaze aracının ardından el sallaması ise yürek burktu.

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