Çiftçi borçları ertelendi mi? Çiftçi borçları ne zamana kadar ertelendi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldiği Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakliyat, yaş çay ve ekmeklik buğdayın alım fiyatlarını duyururken çiftçinin borçlarına ilişkin de detaylara değindi. Peki, Çiftçi borçları ertelendi mi? Çiftçi borçları ne zamana kadar ertelendi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Erdoğan konuçmasında esnaf ve çiftçiye yönelik alınan kararları duyurdu.
Çiftçi borçları ertelendi mi?
Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçlarının erteleneceğini duyuruldu. Borçların hangi tarihe kadar ertelendiğine ise değinmedi.