  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya CIA Direktörü Burns'ten Orta Doğu yorumu: Bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim
Dünya

CIA Direktörü Burns'ten Orta Doğu yorumu: Bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim

Yeniakit Publisher
2024-01-31 04:23:00 -
CIA Direktörü Burns'ten Orta Doğu yorumu: Bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, 7 Ekim'den sonra Ortadoğu'da yaşanan sürecin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, son 40 yıldır Orta Doğu'da böyle bir patlamaya hazır ortam görmediğini söyledi.

CIA Direktörü Burns, Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için kaleme aldığı "Ajanlık ve Devlet Yönetimi: Rekabet Çağı İçin CIA'in Dönüşümü" başlıklı makalede uluslararası ilişkileri ilgilendiren pek çok temel başlıkta görüşlerini paylaştı.

Sürecin ciddi zorluklar içerdiğini vurgulayan Burns, Gazze'de İsrail saldırılarının yoğunluğunu azaltmak, Filistinli sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak, rehinelerin serbest kalmasını sağlamak, çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek ve Gazze'de uygulanabilir bir formül bulabilmek gibi oldukça zor problemlerle karşı karşıya olduklarını belirtti.

7 Ekim'de Hamas saldırılarıyla başlayan ve İsrail'in Gazze'de halen devam eden katliamlarıyla gerilimin sadece bölgeyi değil tüm küresel sistemi ilgilendirdiğini kaydeden Burns, sürecin hassasiyetini, "Son 40 yılımın büyük kısmını Ortadoğu'da ya da bu bölge üzerine harcadım ve Ortadoğu'yu daha karmaşık ve bu kadar patlamaya hazır nadiren gördüm." ifade etti.

Burns, bölgesel düzlemde İran-İsrail denklemine ilişkin, "İsrail'in ve bölgenin güvenliği için anahtar, İran'la baş edebilmektir. İran rejimi mevcut krizde güçlenmiştir ve son bölgesel uzantısına kadar savaşmaya hazır gözükmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna'dan desteği çekmek kendi kalemize gol atmak olur"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin hayati olduğunu vurgulayan Burns, ABD Kongresinde takılan Ukrayna'ya destek paketine ilişkin, "Şu kritik aşamada ABD için geri adım atmak ve Ukrayna'ya desteği kesmek tarihi anlamda kendi kalemize gol atmak olur." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı birkaç düzlemde kaybettiğini savunan Burns, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini ve ekonomisinin tahribata uğradığını kaydetti.

ABD'nin şu an karşı karşıya olduğu durumu Soğuk Savaş'ın bittiği döneme ya da 11 Eylül sonrası döneme benzeten CIA Direktörü, ABD'nin artık Çin ve Rusya karşısında "rakipsiz üstünlüğe" sahip olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

ABD'den 3 askerinin öldüğü üs saldırısına ilişkin olay açıklama! İşte böyle karşılık vereceğiz
ABD'den 3 askerinin öldüğü üs saldırısına ilişkin olay açıklama! İşte böyle karşılık vereceğiz

Dünya

ABD'den 3 askerinin öldüğü üs saldırısına ilişkin olay açıklama! İşte böyle karşılık vereceğiz

Yunan basını yazdı! Doğruysa büyük skandal... ABD, Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara o şartı koştu
Yunan basını yazdı! Doğruysa büyük skandal... ABD, Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara o şartı koştu

Gündem

Yunan basını yazdı! Doğruysa büyük skandal... ABD, Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara o şartı koştu

ABD savaşı göze alamadı
ABD savaşı göze alamadı

Dünya

ABD savaşı göze alamadı

Hizbullah'tan son dakika ABD kararı
Hizbullah'tan son dakika ABD kararı

Dünya

Hizbullah'tan son dakika ABD kararı

Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı
Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Dünya

Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23