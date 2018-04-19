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CHP'nin yaptırdığı anketlerden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:48
CHP'nin yaptırdığı anketlerden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı

CHP, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde izleyeceği yöntemi, Parti Meclisi (PM) toplantısı ile belirleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uzun süredir erken seçim beklentisinde olan CHP'de, seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanması ile hareketlilik yaşanıyor.
Şu ana kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan CHP'de, milletvekili adaylarının belirlenmesinde uygulanan yüzde 85 ön seçim şartının uygulanması ise zor görünüyor.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etmesi gereken partinin izleyeceği yöntem de PM ile belirlenecek. PM'nin gelecek hafta salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak MYK'nin ardından toplanabileceği belirtiliyor.

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, MYK'de alınacak karar ve PM onayıyla milletvekili adayları merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için de kamuoyu yoklamaları ve anketler yaptırılıyor. Bu anketlerde ise ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu isminin öne çıktığı öğrenildi.

Parti yönetiminin de başka bir isim yerine Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu biliniyor.

Nitekim bu görüşünü defalarca dile getiren CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, bugün de bir televizyon programında bu soruya, "Bana göre CHP içinde en büyük aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" yanıtını verdi.

Yine parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı en geç 15 gün içinde netleşecek ve açıklanacak.
Öte yandan, CHP'nin seçim beyannamesinin hazırlanması için de hazırlıklara başlandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:48
  1. chp
  2. anket sonuçları
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. erken seçim
  5. 24 haziran

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