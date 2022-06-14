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Gündem CHP'nin Tanju Özcan kararına AK Parti'den ilk yorum
Gündem

CHP'nin Tanju Özcan kararına AK Parti'den ilk yorum

AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine ilk yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:25:00 -
CHP'nin Tanju Özcan kararına AK Parti'den ilk yorum

Son dönemde farklı tartışmalarla ismi anılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Partisinin MKYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanju Özcan'la ilgili de konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay bir karar vermiş, orada hukuk işleyecektir. Siyasi olarak söylenmiş sözün geçerliği yoktur. Bolu Belediye Başkanının ihraç istemiyle disipline sevkedilmesi CHP'nin iç meselesidir. Ben ona karışmak istemem. Şu kısmı bizi ilgilendirir; maalesef bu belediye başkanı hiçbir partiye yakışmayan, demokrasiye inanmış, Türkiye'nin değerlerine, toplumsal dokusuna inanmış hiçbir partiye yakıştırmayacağımız şekilde üsluplarıyla gündeme geliyor. Avrupa aşırı sağın kullandığı nefretçi, cinsiyetçi dili çok kullanabilen, herhangi tashih yapmak yerine bunlarla övünen biri."

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