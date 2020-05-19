CHP'nin müdavimlerinden büyük skandal!

İsveç'te dördü Türk asıllı Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekili, İsveç Parlamentosu'na, Türkiye, İran, Irak, Suriye'de sözde Kürdistan devletinin kurulması için önerge verdi.

Önergede, Kürtlerin kendi kendilerine yönetmesi gerektiği söylenilip, terör örgütü PKK övülürken, Türkiye de küstah şekilde eleştirildi.

Türk asıllı Sultan Kayhan, Serkan Köse, Kadir Kasırga, Roza Güçlü Hedin'in de bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu "Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı" başlığı ile parlamentoya sunulan skandal öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedilmesi dikkat çekti.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekillerinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığı öne sürülen önergede, sivil insanları katletmesinden dolayı Türkiye'de hapishanelerde cezasını çeken PKK'lıların suçsuz yere yattıkları iddia edildi.

Daha önce de PKK'nın İsveç'te terör örgütü listesinden çıkarılması için önerge sunan Serkan Köse'nin, Türkiye'ye her gidişinde eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduğu biliniyor.

Sultan Kayhan ise, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ederek CHP'ye destek vermişti.