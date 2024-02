CHP’nin Kandil’in baronlarıyla ihanet ittifakı tamamlandı! Tam yol ihanet

Buğra Kardan İstanbul

Tek başına yerel seçimlere girmesi durumunda hezimete uğrayacağını gören CHP, ‘Kandil İttifakı’na bel bağladı. PKK’nın dağ kadrosunun temelini attığı kirli ittifaktan medet uman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da DEM’e her tavizi verdi. İmamoğlu, Kandil’i ardına almak için Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen’i yarıştan çekerek yerine Ahmet Özer’i getirdi. Yetinmedi, CHP’nin İBB Meclisi listesinde en az 20 HDP ve DEM üyesine yer ayırdı. DEM de İmamoğlu’nun elini güçlendirmek için tavşan aday Meral Danış Beştaş’ı İBB adayı olarak ilan etti. İmamoğlu’na ve CHP’ye kazandırma gayesi güden DEM, 22 ilçede de aday çıkarmadı. ‘Kandil İttifakı’, İstanbul’la da sınırlı kalmadı. CHP ile DEM, Akdeniz Belediyesi’nde ve Şanlıurfa’da yerel ittifak yaptı. Mersin ve Adana’da belediye meclis üyelikleri üzerinde uzlaştı.

Sinsi plân ifşa oldu

DEM’li Altan Tan da İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in varlığını inkâr ettiği yıkım ittifakının devrede olduğunu aktardı. DEM’e hakim, Kandil’e egemen kanadın AK Parti ve Erdoğan’ı zayıflatmayı amaçladığını kaydeden Tan’ın “Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan’ı güçsüz bırakmak ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP’yi ya da İstanbul özelinde İmamoğlu’nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler” ifadeleriyle sinsi plan ifşa oldu. Araştırmacılar ise, PKK’lı Mustafa Karasu’nun çıkışıyla yeniden bina edilen ‘Kandil İttifakı’nı kararlı şekilde uygulayan İmamoğlu ve CHP Lideri Özel’in yanlış yaptığını dile getirdiler. “İmamoğlu ve Özel, DEM’e koltuk dağıtarak ülkenin bekâsını tehdit eder konuma geldi” dediler.

DEM’e her tavizi veriyorlar

akit’e konuşan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş da CHP’nin DEM’in hemen her talebini karşıladığını belirterek, şunları söyledi: “İmamoğlu da Özel de DEM’e hemen her tavizi veriyor. Bu durum CHP’nin terör örgütünün siyasi koluna ram olduğunu ortaya koyuyor. CHP tarafından Esenyurt’ta DEM’in onay verdiği bir aday çıkarıldı. Yine İBB Meclisi’nde pek çok DEM üyesine yer açıldı. Öyle anlaşılıyor ki CHP, DEM’e ram oluyor. Koltuk derdine düşen İmamoğlu ve Özel, DEM’e ‘hayır’ diyemiyor. O da bu imkândan yararlanarak onları terletiyor. Seçmen her şeyi takip ediyor. PKK’yla irtibatlı DEM’le kol kola yürüyen CHP’ye gereken cevabı verecek. CHP seçmeninin bu yanlış yolu görüp görmeyeceği, 31 Mart’ta başka bir yere yönelip yönelmeyeceği konunun en önemli yanı. Bence CHP, ‘Kent İttifakı’ndan dolayı yenilecek. Altan Tan haklı. CHP ile DEM’in Erdoğan’ı zayıflatma planı var. Yerel ittifak bunun ürünü. Ama bu plan tutmayacak. Odakta İmamoğlu bulunuyor. Özel, mikrofonla araya girmeye yelteniyor ama nafile. Zevahiri kurtarma adına belli başlı adımlar ama boşuna. Aday belirleme döneminde de bu anlaşıldı. İpler İmamoğlu’nun elinde. DEM’le irtibatı, ittifakı yürüten de o. Tavizleri veren de o.”

Efendileri Sykes ve Picot

Gazeteci-yazar Murat Özer de CHP ile DEM’in ittifakının yıllara dayandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Ortada gizli bir şey yok. Her şey aleni. Kimse aklımızla alay etmesin. Bu kirli ittifak yeni de değil. 40 yıldır hayattadır. CHP, PKK’nın siyasi yapısının oluşturucusudur. KCK lideri Remzi Kartal, bir dönem CHP’de milletvekili olarak görev yapmıştır. CHP ile DEM anlaşma yapmıştır. Bu ikisi arasında siyasi, ideolojik fark yoktur. Malum, Mersin Akdeniz’de çok çirkin görüntülerle karşı karşıya kalınmıştır. DEM’lilerce ‘Biji Apo’, ‘Serok Apo’ sloganları atılmıştır. Orada CHP ile uzlaşmıştır. Bu ikisinin efendileri Sykes ve Picot’tur. Şu anda Sykes ve Picot’un zihinsel takipçilerinin Türkiye’yi bölmek için uğraştıkları aşikârdır. Altan Tan, var olanı itiraf ediyor. Bu ittifak için ABD Başkanı Biden emir verdi; ‘Erdoğan iktidarını yıkın’ dedi. Patron belli. Yazık ki CHP seçmeni, DEM’le ittifaktan rahatsız görünmüyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde DEM seçmeni blok hâlinde Diyarbakır, Mardin, Hakkâri, Şırnak’ta CHP’ye oy verdi. 31 Mart seçimlerinde de CHP seçmeni Esenyurt’ta DEM aday çıkardığı takdirde oy verir. Ama inşallah sinsi oyun boşa çıkarılacaktır. ‘Kandil İttifakı’ Erdoğan’ı zayıflatamayacak, AK Parti, İstanbul’da zafer elde edecektir. Türk-İslam ülküsünden güç alan iktidar, PKK ve türevlerini, ABD’nin kara ordularını yok etmeyi hedefliyor. ABD’de de bunu görüp sinsi oyunlara girişiyor. Ama bu oyunlar tutmayacak. Halk da biliyor.”

