Bir dokunuşu yakıyor: Doğal demir, kalsiyum, magnezyum içeren ısırgan otu! Demir depoları iki katına çıkacak

DEMİR, KALSİYUM VE MAGNEZYUM KAYNAĞI! DOĞAL KAYNAK Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ısırgan otu; A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve magnezyum içeriyor. Bağışıklık sistemini desteklediği, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu ve kan yapıcı özelliğiyle bilindiği ifade ediliyor. Özellikle bahar aylarında toplanan taze ısırgan, çorbalardan böreklere kadar birçok yemekte kullanılabiliyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu kaynak Isırgan otunda yer alan flavonoidler, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresi azaltarak hücreleri koruyor. Bu özelliği sayesinde hücresel hasarın önlenmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Uzmanlar, antioksidan etkisinin bağışıklık kadar genel vücut sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bitkinin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise iltihap önleyici etkisi. Isırgan otu, romatoid artrit gibi kronik enflamatuar hastalıklarda ağrı ve şişlik gibi belirtilerin hafifletilmesine destek olabiliyor. Prostaglandin sentezini baskılayarak iltihap kaynaklı semptomların azaltılmasına katkı sağladığı ifade ediliyor. Isırgan otu, içerdiği A, C ve K vitaminleri, demir, magnezyum ve kalsiyum mineralleri ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler.