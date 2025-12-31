Tuvaletten bile daha kirli: Telefonu sürekli elinde olanlar dikkat! Şaşırtan paylaşım, en büyük sorun

- Cep telefonu ve kılıf, tuvalet, toplu taşıma, mutfak gibi kirli yüzeylerle temas ediyor. - Eller sıkça yıkanmadığında, bakteriler doğrudan kılıfa geçebiliyor. - Kılıf çıkarılmadan temizlenmediğinde alt yüzeyde yoğun bakteri birikimi oluşuyor. HANGİ KILIFLAR DAHA RİSKLİ? Prof. Dr. Saunders’a göre bazı kılıf türleri diğerlerinden daha fazla kir tutabiliyor: Silikon ve esnek kauçuk kılıflar, gözenekli yapıları nedeniyle bakteriyi hapseder. Şeffaf plastik kılıflar, zamanla sararıp mikropların üremesi için uygun ortam yaratabilir. BU ŞEKİLDE TEMİZLEYİN Uzmanlar kullanıcıları şu basit tedbirler konusunda uyarıyor: - Kılıfınızı haftada en az bir kez temizleyin. - Temizlik için alkol bazlı mendil, sabunlu su veya sirke-su karışımı kullanın. - Çok fazla kir birikmiş veya sararmış kılıfları yenisiyle değiştirin. Prof. Dr. Saunders sözlerini şu uyarıyla tamamladı: “Telefon kılıfını bir tür hijyen risk alanı olarak görmek gerekiyor. Düzenli temizlik, sadece görünüş için değil, sağlığınız için de önemlidir.”