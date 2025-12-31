  • İSTANBUL
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Tuvaletten bile daha kirli: Telefonu sürekli elinde olanlar dikkat! Şaşırtan paylaşım, en büyük sorun
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gün boyu elimizden düşürmediğimiz, masaya, tezgaha, hatta bazen tuvalet kenarına bile bıraktığımız telefon kılıfları, aslında sandığımızdan çok daha kirli, çok büyük bir sorun var.

#1
Uzmanlara göre telefon kılıfları, gün içinde yüzlerce kez temas edilmesine rağmen nadiren temizleniyor. Yapılan araştırmalar, bu yüzeylerin ciddi miktarda bakteri barındırdığına dikkat çekti.

#2
Akıllı telefonlarımız her gün elimizden yüzlerce kez düşmüyor belki ama ona taktığımız telefon kılıfları, uzmanlara göre beklenenden çok daha fazla bakteri ve mikroorganizma barındırabiliyor. Gün boyunca defalarca dokunduğumuz bu yüzeyler, özellikle temizlenmediğinde mikrop ve kir birikimi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

#3
Yakın tarihli bir araştırma, telefon kılıflarının üzerinde klozetten daha fazla bakteri türü tespit edildiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, kullanıcıların büyük bir bölümü kılıflarını aylar boyunca temizlemeden kullanıyor ve bu süre boyunca bakteri yoğunluğu hızlı şekilde artıyor. "ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR" Uluslararası bir hijyen ve mikrobiyoloji uzmanı olan Prof. Dr. Emily Saunders, konuyla ilgili şunları söyledi: “Telefon kılıfları, sürekli elle temas eden yüzeylerdir. Ellerimiz gün içinde yüzlerce farklı yüzeye değdiği için birçok bakteri ve virüs bu yüzeylere kolaylıkla taşınır. Kılıf temizliği ihmal edildiğinde mikroorganizmalar düzenli olarak çoğalabilir, bu da enfeksiyon riskini artırır.” TELEFON KILIFLARI NEDEN BU KADAR KİRLİ? Uzmanlar, telefon kılıflarının kirli olmasının başlıca nedenlerini şöyle özetldi:

#4
- Cep telefonu ve kılıf, tuvalet, toplu taşıma, mutfak gibi kirli yüzeylerle temas ediyor. - Eller sıkça yıkanmadığında, bakteriler doğrudan kılıfa geçebiliyor. - Kılıf çıkarılmadan temizlenmediğinde alt yüzeyde yoğun bakteri birikimi oluşuyor. HANGİ KILIFLAR DAHA RİSKLİ? Prof. Dr. Saunders’a göre bazı kılıf türleri diğerlerinden daha fazla kir tutabiliyor: Silikon ve esnek kauçuk kılıflar, gözenekli yapıları nedeniyle bakteriyi hapseder. Şeffaf plastik kılıflar, zamanla sararıp mikropların üremesi için uygun ortam yaratabilir. BU ŞEKİLDE TEMİZLEYİN Uzmanlar kullanıcıları şu basit tedbirler konusunda uyarıyor: - Kılıfınızı haftada en az bir kez temizleyin. - Temizlik için alkol bazlı mendil, sabunlu su veya sirke-su karışımı kullanın. - Çok fazla kir birikmiş veya sararmış kılıfları yenisiyle değiştirin. Prof. Dr. Saunders sözlerini şu uyarıyla tamamladı: “Telefon kılıfını bir tür hijyen risk alanı olarak görmek gerekiyor. Düzenli temizlik, sadece görünüş için değil, sağlığınız için de önemlidir.”

