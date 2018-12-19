CHP'nin Beylikdüzü adayını Ekrem İmamoğlu açıkladı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına Ekrem İmamoğlu isminin açıklanmasının ardından gözler Beylikdüzü Belediye çevrildi.

Dün akşam Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezinde Beylikdüzlülerle bir araya gelen Başkan Ekrem İmamoğlu, yeni belediye başkan adayının Mehmet Murat Çalık olduğunu açıkladı.

"Ona baktığınızda beni göreceksiniz"

Sahnede partililere halefini tanıtan İmamoğlu, "Gerçekten emeği çok büyük. 9 yıldır birlikte çalıştık. Ona baktığınızda beni göreceksiniz. 3 kardeşiniz, 3 arkadaşınızda hiçbir zaman bir makama talip olmamıştır. Bu 3 arkadaşınızda o makamlara layık görülmüştür." diyerek Mehmet Murak Çalık'ı övdü.

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Mehmet Murat Çalık kimdir?

Aslen Trabzon'lu olan Mehmet Murat Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. Şehir planlayıcısı olan Çalık, Şehir Plancılar Odası'nda 3 dönem başkan yardımcılığı ve yöneticilik yaptı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Çalık, CHP'nin İstanbul'da açıkladığı ilk ilçe belediye başkan adayı oldu.

Ekrem İmamoğlu tarafından partililere tanıtılan Mehmet Murat Çalık evli ve 2 çocuk babasıdır.