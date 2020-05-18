CHP’nin alkışladığı ülkeler Türkiye’ye muhtaç

Mustafa Durmaz İstanbul

Küresel bir sorun haline gelen ve birçok Avrupa ülkesinin peşinden koştuğu solunum cihazlarını 14 günde üreten, şehir hastanelerini en son teknolojiyle donatan, 79 ülkeye tıbbi destek sağlayan Türkiye’nin iyi yönetilmediğini iddia eden CHP’nin model gösterdiği ülkelere de Türkiye sahip çıkıyor. Cuma saatinde kapalı dükkanlar önünde fotoğraf çektirip ekonomiye saldıran, uydurma haberler üzerinden kriz çığırtkanlığı yapan CHP’li Gürsel Tekin’in “Bizden daha iyi yönetiliyor” dediği Uganda’ya son bir ay içerisinde hem ekipman hem gıda yardımı yapıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), salgın ile mücadele kapsamında Ugandalı ihtiyaç sahipleri için 1000 gıda paketi teslim etti. TİKA ayrıca, Uganda’nın Kovid-19 Görev Gücü’ndeki sağlık çalışanları için 100 bisiklet desteğinde de bulundu. Birbirlerinin tıbbi malzemelerine el koyan Avrupa Birliği üye ülkelerine de ders veren Türkiye, İtalya’ya da desteğini esirgemedi.

İtalya seni seviyor

CHP’li Özgür Özel’in virüsle mücadelede örnek gösterdiği İtalya’ya maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan tıbbi yardım malzemeleri gönderildi. İtalya resmi makamları ile halkından Türkiye’ye teşekkür mesajları yağdı.

AB ülkeleri tarafından kaderine terk edilen İtalyanlar, sosyal medya üzerinden “Türkiye’nin cömertçe bağışladığı bir sürü koruyucu cihaz bu gece geldi. Türk kardeşlerimize çok teşekkürler”, “Türkiye, ülkemizin kırmızı bölgelerine tıbbi malzeme gönderiyor. Büyük dayanışmadan dolayı Türkiye’ye teşekkürler”, “Türkiye’ye insani yardım için çok teşekkür ederim. İtalya seni seviyor. Birlikte başaracağız” mesajlarını paylaştı.