CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...

yeniakit.com.tr Hezimetin acısını şimdiden yaşayan CHP’liler, seçimlerin erkene çekilmesini eleştirmek için takvim yaprağına sarıldı.

Diyanet Takvimi’nin 24 Haziran’daki yaprağında İsra Sûresi’nden bir ayet yer alıyor. Bu ayette Cenabı Hak, “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” buyuruyor.

SEÇİMLER İÇİN BİR MESAJ

Bu yaprağı gören CHP’liler, seçimler için 24 Haziran’ın erken olduğu anlamını çıkararak kendilerini bir kez daha gülünç duruma düşürdü.

24 Haziran takvim yaprağındaki şaşırtan tevafuk!