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CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü. Seçimi kaybedeceği belli olan CHP ise, Erdoğan’ın açıklamalarından sonra iyice şok girdi. Sosyal medyada CHP’liler, Diyanet Takvimi’nin 24 Haziran yaprağını kendilerine bir mesaj olarak yorumladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:40
CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...

 yeniakit.com.tr  Hezimetin acısını şimdiden yaşayan CHP’liler, seçimlerin erkene çekilmesini eleştirmek için takvim yaprağına sarıldı.

Diyanet Takvimi’nin 24 Haziran’daki yaprağında İsra Sûresi’nden bir ayet yer alıyor. Bu ayette Cenabı Hak, “İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.” buyuruyor.

SEÇİMLER İÇİN BİR MESAJ

Bu yaprağı gören CHP’liler, seçimler için 24 Haziran’ın erken olduğu anlamını çıkararak kendilerini bir kez daha gülünç duruma düşürdü.

24 Haziran takvim yaprağındaki şaşırtan tevafuk!

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:40
  1. Diyanet Takvimi
  2. erken seçim

YORUM YAZ

  • Zeynep Zeynep 7 sa önce
    Toplu halde müslüman mı olmuşlar ne güzel
  • MUSLUMAN TURKMUSLUMAN TURK8 sa önce
    BUNLAR ISLAM DININI VE ALLAHIN AYETLERINI; ISLERINE GELDIGI ZAMAN SARILABILECEKLERI BIR DAYANAK OLARAK GORUYOLAR. YALNIZ UNUTTUKLARI BIRSEY VAR ŞER OLARAK OKUDUKLARI ASLINDA KENDILERI...RABBIM SIZLERI ISLAH ETSIN AMIN
  • fatihfatih8 sa önce
    amaaaaan chp,her seçime formalite olsun diye giriyorsun işte,boş konuşmayı bari bırakın da komik olmayın...
  • AfyonluAfyonlu9 sa önce
    o yoruma bakmayın onun altının altındaki yoruma bakın. o gün aşı zamanı gözüm.
  • ServetServet9 sa önce
    Seçim zamanında da yapılsaydı yine kaybedeceklerini bildikleri için sandık güvenliği deyip duruyorlar şimdi bakalım ne uydurarak halkımızın karşısına çıkacaklar iyi partiye sığınmaya başladılar bile hainler
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