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CHP'lilerin efsanesi: İnce'nin kulağına fısıldayan adam

24 Haziran seçimleri için CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisi hakkında üretilen komplo teorilerini gerçek dışı olarak nitelemesine rağmen bazı CHP'liler, İnce'nin 'kulağına fısıldayan adam' üzerinden komplo teorilerine devam ediyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:50
CHP'lilerin efsanesi: İnce'nin kulağına fısıldayan adam

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada kendisi ve ailesinin kaçırıldığı, tehdit edildiği gibi iddialara bizzat hem sosyal medyadan hem de kameralar önünde itibar edilmemesini, bunların gerçek dışı olduğunu söylemiş, hatta bu iddiaları ortaya atanlara "paranoyak" demişti.

Ancak İnce hakkındaki komplo teorilerinden vazgeçemeyen bazı CHP'liler, bu kez de sandıkların kapanmasına yakın, İnce'nin YSK önünde yaptığı konuşma sırasında, arkasında duran bir kişinin kulağına fısıldadığı sözcükler üzerinden benzer söylentileri devam ettirdiler.

İNCE'YE FISILDAYAN ADAM, CHP'NİN ADAYI ÇIKTI

Aslında o şahıs, CHP'nin Ankara 1. Bölge 7. Sıradan milletvekili adayı Mehmet Hadımi Yakuboğlu'ydu. Yakuboğlu, oy pusulalarına yönelik bir sıkıntı olduğu bilgisini iletmiş, İnce ise böyle bir zamanda YSK Başkanı ile görüşmenin yanlış anlaşılacağını söylemişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:50
  1. Ankara
  2. Muharrem İnce
  3. Mehmet Hadımi Yakuboğlu
  4. CHP

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