CHP'lilerden Ekrem İmamoğlu tepkisi: Seçimi kaybettik!
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu, parti tabanında tepkiyle karşılandı. CHP'liler yerel seçimi şimdiden kaybettiklerini dile getirdi.19 Aralık 2018 Çarşamba 20:26
CHP, yoğun uğraşların ardından İBB adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu seçti.
İstanbul'u AK Parti'den alabilmek için İP ile ittifaka giren CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına tepkiler geçikmedi.
İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra umutsuzluğa kapılan CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini itiraf etti.
"Sıkıldık artık..."
CHP'liler yaşadıkları dramı sosyal medyadan dile getirdi. Birçok CHP'li artık kazanamayan adaylara oy vermekten sıkıldıklarını söyledi.
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