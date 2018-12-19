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CHP'lilerden Ekrem İmamoğlu tepkisi: Seçimi kaybettik!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu, parti tabanında tepkiyle karşılandı. CHP'liler yerel seçimi şimdiden kaybettiklerini dile getirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:26
CHP'lilerden Ekrem İmamoğlu tepkisi: Seçimi kaybettik!

CHP, yoğun uğraşların ardından İBB adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu seçti.

İstanbul'u AK Parti'den alabilmek için İP ile ittifaka giren CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına tepkiler geçikmedi.

İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra umutsuzluğa kapılan CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini itiraf etti.

"Sıkıldık artık..."

CHP'liler yaşadıkları dramı sosyal medyadan dile getirdi. Birçok CHP'li artık kazanamayan adaylara oy vermekten sıkıldıklarını söyledi.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:26
  1. İstanbul
  2. CHP'nin İBB adayı
  3. CHP
  4. İBB
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. CHP tabanı

YORUM YAZ

  • Hee heeHee hee10 dk önce
    Biz asla fasist din dusmani pyd asigi chp ye oy vermeyeceğiz kanımı kurusun vermeyeceğiz ölümüne cumhur ittifakini destekleyeceğiz hiç düşünmeden çünkü partiler üstü vatan savunması lazim
  • AferimAferim11 dk önce
    Bu salak bula bula bu şaşkını mı buldu?
  • ServetServet12 dk önce
    Genel başkan ları kaybetti bunların kafası sadece hainliği iyi bilir sadece İslam düşmanlığı nda iyi çalışıyor
  • Hilâl Hilâl 27 dk önce
    KeMalkıçıdarogluaynıkendigibi dangalak hastası çaresiz vaka karakol basan yolsuz ipsiz sapsızaday bulmuşchp de adam gibiadamyok. Seçmenetavsiyem akp ve mhpittifakınaoy verin

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