CHP'liler itiraf etmişti... İmamoğlu 6 ay sonra peyderpey 50 bin işçi çıkaracak

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

31 Mart seçimleri öncesinde Yeniakit.com.trtarafından kamuoyuyla paylaşılan CHP'liler arasındaki bazı yazışmalar bugün birer birer gerçekleşmeye başladı.

6 ay sonra 50 bine yakın değişim olacak

CHP Silivri Gençlik Kolları üyesi olan B.E., arkadaşlarına yazdığı mesajında, "Geçen gün Ekrem Başkan'ın yakın çalışma ekibi ile konuştuk. Başkan olunca 6 ay kimsenin işine dokunmayarak milletin gazını alacakmış. Değişiklikler 6 ay sonra başlıyormuş. Anladığım bu. Ekrem Başkan şimdiden CV toplamaya başlamış bile. Ekiptekiler bir tek bizden değil. HDP ve İYİ Partililerden de istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Aynı kişi "6 ay sonra 50 bine yakın değişim olacak. Sonrası da gelecek." demişti.

'Namus' sözü vermişti

Seçim meydanlarında işçi çıkartılmayacağına dair namus sözü veren CHP'li İmamoğlu, sırasıyla; İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN'den işçiler çıkarttıktan sonra Medya A.Ş'de görevli 50 gazetecinin de işine son verdi. Göreve geldiği günden bu zamana ufak rakamlarda işçi kıyımına başlayan İmamoğlu'nun, devreye soktuğu sinsi planı ile 50 bin çalışanın daha işine son vereceği öne sürülüyor.

Öte yandan yine 31 Mart seçimleri öncesinde HDP ile ittifak yaparak İstanbul'u kazanan CHP'lilerin, 'AK Partili olacağına PKK'lı yönetsin.' ifadeleri de tepkilere sebep olmuştu.

İşte şoke eden o yazışmalar:

CHP'de şok mesajlar! "Erdoğan gitsin de PKK yönetsin"