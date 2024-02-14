CHP’liler haklı: TRT, bu partinin haberlerini genişçe vermeli!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin son dönemde TRT'yi hedef almasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

CHP itiraz ediyor, “Bizim toplantılarımızı göstersenize, bizim açıklamalarımızı yayınlasanıza.”

TRT’yi abluka altına alıyorlar, “Bizim adaylarımızı iki dakika, AK Parti’nin toplantılarını iki saat göstermişsiniz. Bu nasıl adalet?”

Ben de CHP’nin itirazına katılıyorum..

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TRT başta olmak üzere, tüm televizyon kanalları, CHP’yi daha fazla göstermeli..

CHP’de olan bitenleri, daha fazla yorumlamalı..

Daha fazla, kamuoyuna CHP ile ilgili haber aktarmalı..

Biz gazeteciler, Ak Parti yerine, CHP’yi yazmalıyız..

Daha fazla yazmalıyız..

Hemen de başlayalım, yazmaya..

Şunun şurasında mahalli seçim gününe 1,5 ay kalmış.

İstanbul ilçelerinde, CHP’nin adayları, daha yeni açıklandı..

Hem ne açıklama..

Adalar adayı, daha 5 yıl önce büyük vaveylalarla Ankara’dan getirilip aday gösterilen isimden farklı.

Yeni aday, Ali Ercan Akpolat.

TRT hemen bir haber çalışması yapsın.

Adalar’da CHP’li mevcut belediye başkanı başarısız mı? CHP yönetimi bunu, aday değişikliği ile itiraf mı ediyor?

Haydi Ataşehir’i es geçelim..

Uzun süredir aynı isim (Battal İlgezdi)zaten belediye başkanı idi. Bir değişiklik arzu edilmiş olabilir.. Bu değişiklik makul de olabilir..

Ama Onursal Adıgüzel de kim, söyler misiniz?

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