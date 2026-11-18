Bakan Yusuf Tekin’in mutlu gününde Bahçeli’den anlamlı jest!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı Elif Tekin, düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Tekin ailesinin bu özel gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de anlamlı bir jestte bulunarak düğün törenine çelenk gönderdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı Elif Tekin, 18 Kasım’da gerçekleştirilen düğün töreniyle hayatını birleştirdi. Ailenin mutlu gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genç çifti unutmadı.
Bahçeli, düğün törenine gönderdiği çelenkle Elif Tekin ve eşine mutluluk dileklerini iletti.
DÜĞÜN DAVETİYESİNİ MECLİS’TE VERMİŞTİ
Bakan Yusuf Tekin, 12 Kasım’da TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmişti. Tekin’in, Bahçeli’ye kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziye dileklerini ilettiği ve kızının düğün davetiyesini takdim ettiği öğrenilmişti.
Bahçeli’nin düğüne bizzat katılıp katılmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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