Yozgat’ta hatalı sollama yaparak aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü Bekir Dal, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Kadışehri ilçesinde meydana gelen kazada, kendi şeridinde ilerleyen 21 yaşındaki Damla Çınar’ın kullandığı otomobile çarpan TIR’ın neden olduğu kazada, anne Nesrin Çınar (44) ve baba Yılmaz Çınar (50) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Damla Çınar da 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk kaza tutanağında TIR sürücüsü yüzde 75, Çınar ise yüzde 25 kusurlu bulunurken, sürücünün tahliyesi aile üyelerinin tepkisine neden oldu.

Soruşturma kapsamında hazırlatılan bilirkişi raporunda ise Dal'ın, Karayolları Trafik Kanunu'nun 84/G maddesinde yer alan "Şeride tecavüz etme" kuralını ihlal ettiği belirtilerek, "Asli ve tek kusurlu" olduğu, Çınar'ın ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Bal hakkında TCK'nın 85. maddesi uyarınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturma devam ederken, Sulh Ceza Hâkimliği, tutukluluğa ilişkin dosya üzerinden yaptığı ilk incelemede, delillerin toplanmış olması ve karartma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ise Bal'ın 1.5 ay sonra tahliye edilmesine itiraz etti.

Kazada kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybeden Hayati Çınar, "Hatalı sollama yaptığı için 3 canımızı kaybettiğimiz TIR sürücüsü nasıl bu kadar kısa sürede serbest kalır. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" derken, kızını, damadını ve torununu kaybeden Hulusi Maz ise "İçim yanıyor. Yasım geçmeden nasıl serbest bırakırlar" diyerek tepki gösterdi.