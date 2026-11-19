Katalogda Emek marka 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 425 TL olarak belirtiliyor. Süt ürünlerinde 1,5 kilogramlık Otat tost peyniri 399 TL, 1 kilogramlık Teksüt taze kaşar 439 TL ve üçlü Pınar labne paketi 209 TL’den satışa sunuluyor. Beş kilogramlık Yörükoğlu yoğurdun fiyatı ise 239 TL.

Hazır et ve şarküteri ürünleri arasında 1 kilogramlık Hastavuk piliç döner 245 TL, 500 gramlık Beşler piliç sucuk 139 TL ve 300 gramlık Cumhuriyet dana kangal sucuk 339 TL fiyat etiketi taşıyor.

ATIŞTIRMALIK VE İÇECEKLERDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Lay’s, Ruffles ve Doritos cips çeşitleri katalogda 85 TL’den yer alıyor. 500 gramlık Sao Paulo çekirdek kahvenin fiyatı 399 TL, 12’li Kızılay maden suyu paketinin fiyatı 99 TL. Tatlı atıştırmalıklarda Çokobis çikolata 55 TL, dört paket Ülker Albeni ise 63 TL olarak listeleniyor.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÜRÜNLER DE KATALOGDA

Gabby’s Dollhouse temalı ürünler arasında parfüm 119 TL, çocuk şampuanı 109 TL, oje seti 329 TL ve saç fırçası 149 TL fiyatıyla bulunuyor. Paw Patrol şampuan ve duş jeli 99 TL, 20’li ıslak mendil ise 25 TL. Katalogda Molfix bebek bezi mega fırsat paketinin fiyatı 569 TL olarak belirtiliyor.