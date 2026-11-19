Üsküdar sahilinde fırtına manzarası: Dalgalar yürüyüş yoluna taştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgâr, Üsküdar sahilinde dalgaları metrelerce yükseltti. Kıyıya vuran sular sahilde bulunanları ıslatırken, bazı kişiler dalgalardan uzaklaşmaya çalıştı.
İstanbul’da gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, gece saatlerinde de etkili oldu. Üsküdar sahilinde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, yürüyüş yollarını ve sahil bandını aştı. Kıyı şeridinde bulunan vatandaşlardan bazıları aniden yükselen sular nedeniyle ıslanmamak için hızla bölgeden uzaklaştı. Dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ise deniz kenarında durarak ıslanıp eğlendi.