İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarında, İstanbulluların cebini yakından ilgilendiren yeni su tarifeleri karara bağlandı.

Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında gerçekleştirilen dördüncü oturumda toplanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 2027 yılı hizmet bedellerini görüştü.

SU FATURALARINA HER AY OTOMATİK ZAM!

Genel Kurulda kabul edilen düzenlemeye göre, 2027 yılından itibaren İstanbul'da su tarifelerine her ay otomatik artış uygulanacak.

Aylık zam oranı için yüzde 2 üst sınır belirlendi. Böylece su tarifelerinde yıl boyunca aylık artış yapılmasının önü açıldı.

SU AÇMA-KAPAMA BEDELİ 607 LİRAYA ÇIKTI

Yeni tarifeyle birlikte su açma-kapama bedeline yüzde 19,72 oranında zam yapıldı. Daha önce 507 lira olan ücret, 1 Ocak 2027'den itibaren 607 lira olarak uygulanacak.

Vidanjör hizmeti bedeli de yüzde 40,18 artışla 1.807 liradan 2.533 liraya yükseltildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

Genel Kurulda üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir düzenleme de kabul edildi.

Buna göre, belirlenen şartları taşıyan örgün yükseköğrenim öğrencilerinin yaşadığı konutlarda su ve atık su bedellerine yüzde 50 indirim uygulanacak.

Ancak indirimden yararlanmak isteyen öğrenciler için 30 yaş sınırı getirildi.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN BU ŞARTLAR ARANACAK

Öğrenci indiriminin uygulanabilmesi için su aboneliğinin konutta yaşayan örgün yükseköğrenim öğrencilerinden birinin adına olması gerekecek.

Ayrıca konutta yalnızca yükseköğrenim öğrencileri yaşayabilecek. Ailesiyle aynı hanede oturan öğrenciler indirimden yararlanamayacak.

Öğrencilerin söz konusu konutta yaşadıklarını kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İSKİ tarafından kabul edilen başka bir belgeyle kanıtlamaları istenecek.

Yeni hizmet bedeli tarifeleri 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.