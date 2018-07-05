CHP'li Yalova Belediye Başkanı Salman'dan iddialara yalanlama geldi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, disiplin kuruluna sevkedildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Makamında gazetecilere açıklama yapan Salman, hiçbir suçu ve kabahati olmadığı halde böyle bir konudan dolayı gündemi meşgul ettiği için tüm Türkiye kamuoyundan özür dilediğini söyledi.

Salman "Bizim kendi partimiz içindeki sıkıntı da zaten bilinen bir gerçek. Bunlar dururken bir de Yalova'da bir kriz oluşturulmasını trajikomik buluyorum" dedi.