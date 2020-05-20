CHP’li vekillerin ayıbını Yarkadaş örtmeye çalıştı

CHP tarafından 19 Mayıs nedeniyle dün saat 19:19'da Anıtkabir'e gerçekleştirilecek olan ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleten vekilleri savunmak CHP’li Barış Yarkadaş’a düştü. Yaşanan skandalı Anıtkabir Komutanlığı'na attılar.

Yarkadaş’a ait sitede yer alan savunma şu şekilde:



Anıtkabir Komutanlığı'ndan saat 17:30'da CHP'nin Milli Savunma Komisyonu üyesi Teoman Sancar'a gelen telefonda, Anıtkabir'e saat 18:00'den sonra ziyaret yasağı uygulandığı, bu nedenden dolayı ziyaretin 18:00'den önce yapılması istendi. Teoman Sancar da Anıtkabir Komutanlığı'nın talebini reddederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yapılan görüşmeyi hatırlatarak Anıtkabir'e saatinde gideceklerini söyledi.

Daha sonra ise görüşmenin devamında Anıtkabir'e girişin ve ziyaretin 19:00'a kadar bitirilmesi talebi Sancar'a iletildi. Sancar da bu talebi yine reddetti. 23 Nisan tarihinde Anıtkabir'e yapılan ziyarette sayı sınırı konulmazken Anıtkabir Komutanlığı, ziyaretçi sayısına ilişkin iznin değiştiğini, Kılıçdaroğlu ile birlikte 9 milletvekilinin Anıtkabir'e girmesine izin verileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin Anıtkabir'e girişinde 9 milletvekili sınırı uygulandı. CHP heyetinde yer alan diğer milletvelerinin ise Anıtkabir'e girişine izin verilmedi.

Kılıçdaroğlu yaşanan bütün gelişmelerden sonra milletvekillerine uyarıda bulunarak tartışmaya girilmemesini istedi. Kılıçdaroğlu Anıtkabir Komutanlığı'ndan gelen 'törenin hemen başlaması' talebi doğrultusunda saat 18:39'da Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan mozeleye doğru milletvekilleri birlikte yürüdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Anıtkabir ziyaretinde milletvekilleri Faik Öztrak, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Uğur Bayraktutan, Aysu Bankoğlu, Bülent Kuşoğlu, Levent Gök, Gamze Taşçıer ve Levent Gök'ün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz eşlik etti. Böylece Kılıçdaroğlu'nun saat 19:19'da Anıtkabir'de mozelenin önünde Atatürk'ün huzurunda bulunması Anıtkabir Komutanlığı tarafından engellenmiş oldu.