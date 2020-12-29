CHP'li vekiller terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Demirtaş ile Edirne Cezaevinde görüştü.

Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın; cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.