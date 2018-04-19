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CHP'li vekilin güldüren 'rüya'sı: Biz kazanacağız!

CHP'li Özgür Özel, 'Bu seçimi biz kazanacağız. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum' dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:44
CHP'li vekilin güldüren 'rüya'sı: Biz kazanacağız!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun yüzde 55.6 olarak açıklamasını da değerlendiren Özgür Özel, bunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Özel, sözlerini şöyle tamamladı: "Anket kendileri için moral motivasyon anketi. Çıkarsın bir görelim, kimin anketiymiş bu? Anketleri herkes görüyor. Bugüne kadar yüzde 50 artı 1'i sağladıkları bir tane anket yok. AK Parti-MHP birlikteliği birleşince artan değil, birleşince azalan bir birliktelik. Ortada bir yüzde 55 var. O da 'Erdoğan'a oy vermem', 'Saray ittifakında olmam', 'Bunlara verdiğim oylar beni pişman etti' diyenlerin oylarıdır.

İddiayla söylüyorum. Seçim günü gelecek, sonuçları görecek. Erdoğan'ın bu seçimi kazanması mümkün değil. Kendilerinin karşısındaki, bizim yanımızdakilerin oyu yüzde 55'tir. Biz bunu yüzde 60 yapma hedefindeyiz. Göreceksiniz Manisa'da yüzde 65, Türkiye'de yüzde 60 ile Tayyip Erdoğan kaybedecek.

Ülkemizi dağlar kadar seviyoruz. Bu seçimi biz kazanacağız. Buna inancım arkamdaki 1517 rakımlı Spil Dağı kadar. Buna Spil Dağı ne kadar büyükse o kadar inanıyorum. İnancımız, yüreğimizdeki enerji Spil Dağı'ndan büyüktür. Biz kazanacağız, tek adam kaybedecek."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:44
  1. Manisa
  2. Özgür Özel
  3. Özgür Özel chp
  4. erken seçim
  5. anket

YORUM YAZ

  • hürrem paşahürrem paşa21 dk önce
    neden olmasın adalet ve halka kaktırma partisine mi vereceğiz biraz daha kaktırsın
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi23 dk önce
    Bende ruyamda milyonlarca kral oldum basbakan oldum cumhur baskani oldum Ama simdi sadece emekli oldum
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