CHP’li vekil rezil rüsva oldu! “1’e 3 kazandırıyor” dediğiniz Osmangazi Köprüsü’nü neden almadınız?

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü için verilen yıllık 16 milyon araç geçiş gatantisi üzerinden hesap yaparak, "Araç başına 15 Euro'dan 16 yılda verilecek parayla 3 köprü yapılır" dedi.

Muhalefetin, hükümet tarafından yapılan köprülerle ilgili algı dolu açıklamalarını sürdüren CHP'li isme, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde konuşan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Madem öyle, müteahhitler kazanıyorsa... Ben şimdi ağır bir ifade kullanmayacağım Deniz Yavuzyılmaz'a, ağzımdan çıkmayacak ama o her türlü hakareti etmişim saysın, gitsin mahkemeye desin ki, 'Bana şunu şunu söyledi, şu kadar hakaret etti' desin. O hakaret sözcüklerinin hiçbirine itiraz etmeyeceğim, 'Evet ettim' diyeceğim.

Söylüyorum; Çık ulan, çık! Madem 3 köprü yapılır 1 Çanakkale Köprüsü'yle, 1'e 3 kazanacaksın madem, sen niye yapmıyorsun? CHP'liler niye yapmıyor? CHP'nin iş adamı yok mu? Koç'u al yanına. Koç sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu ile iş kotarmıyor mu?

Osmangazi Köprüsü'nü müteahhiti devretmek istiyor, neden almadını ya? Madem 1'e 3 kazanılıyor, madem müteahhit para kazanmak için o işe giriyor, köprü ihtiyaç mihtiyaç değil, o köprü para kazandırsın diye Tayyip Erdoğan o işi icat ediyorsa, adam 1 yıl önce satmaya çalıştı. 1 tane CHP'li çıkıp da demedi ki, 'Bu adamlar buraya 1 milyar dolar verdiler, şimdi bizden 2 milyar dolar istiyorlar, yüzde yüz kâr etmiş bunlar, bak çakallara' demediler. Ne dediler? 'İşletemiyor, yapamıyor, demek ki olmuyormuş, şimdi satmaya kalkıyorlar.' Hani çok karlıydı? Hani devlet garanti vermişti kardeşim? Geçsen de ödeniyordu, geçmesen de ödeniyordu. Hani peşkeş çekilmişti? Hani müteahhite para kazandırmak için yaptırılmıştı bu köprü? Para kazandırmak için yaptırıldıysa, 1'e 3 veriyorsa, müteahhit neden satsın ya? Aptal mı bu adam? Para basarken nasıl olur da satmayı düşünür bu adam?

Şimdi aynısını Çanakkale Köprüsü için söyleyelim. 15 Euro'ymuş, şu kadar hesap yapmış... Bu adamı milletvekili yapmışlar. Çıksın yahu, söylesin. Bizim yanlışımız varsa da bizim yüzümüze karşı söylesin. Bağlansın şu canlı yayına da söylesin, desin ki, 'Kardeşim bunun hesabı budur.'

Gariban insanları böyle algılarla kandırıyorlar.