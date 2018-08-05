CHP'li Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

Alınan bilgiye göre, iki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.

Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.