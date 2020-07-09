CHP'li Şahin: "Sağlık çalışanlarımıza bayramdan önce bir maaş ikramiye verilsin"

TBMM (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, sağlık çalışanlarına Kurban Bayramı öncesinde bir maaş ikramiye verilmesini talep etti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, salgın başladığında Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını ya da sağlıklarını kaybeden sağlık çalışanlarına yüzde 100 tavandan ek ödeme sözü verdiğini hatırlatan Şahin, Koca'nın sözünü tutmadığını savundu.

Şahin, "Hepimiz sağlık çalışanlarımızı takdir ettik fakat yalnızca alkışladık ama onlara özlük haklarını maalesef veremedik." dedi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarının, kaybettikleri yakınlarının sağlık şehidi sayılmasını talep ettiğini dile getiren Şahin, meslekleri gereği hastalanan sağlık çalışanlarının da durumlarının meslek hastalığı olarak değerlendirilmesini istediğini belirtti.

AK Parti'nin 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde sağlık çalışanları ve hemşirelere 3600 ek gösterge sözü verdiği anımsatan Şahin, bu sözün halen yerine getirilmediğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının, bu süreçte verdiği sözleri yerine getiremediğini vurgulayan Şahin, "Sağlık çalışanlarımıza bayramdan önce bir maaş ikramiye verilmesini talep ediyoruz. Hükümete ve Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

- Çankırı Devlet Hastanesinde yolsuzluk iddiası

Şahin, Çankırı Devlet Hastanesinde, riskli birimlerde çalışmayan sağlık personeline de yüzde 50 oranında daha fazla nöbet ücreti ve ek ödeme yapıldığını iddia etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün, şikayet üzerine konuya ilişkin soruşturma başlattığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı müfettişleri geliyor ve Çankırı'da yaptıkları incelemede, evde bakım ünitesinde çalışan yani herhangi risk taşımayan kişilere sanki acil serviste çalışıyormuş gibi ekstra ödeme yapılıyor ve kamu bu şekilde zarara uğratılıyor. Yaklaşık 500 bin lirayı aşkın bir ödeme fazladan yapılmış. Çankırı Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü'nün bir an önce görevden el çektirilmesini talep ediyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP heyetinin Çankırı'ya yaptığı ziyarette Türkiye'yi ilgilendiren konu başlıklarının ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Zeybek, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Toplantıya, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da katıldı.



