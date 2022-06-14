CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı dünyaya rezil etti! 'Hiç bitmeyecek mi?'

Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak yağış Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğini de vurdu. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından o anların görüntüsü paylaşılırken, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliği dünyaya malzeme konusu oldu.

Ankara'da günlerdir etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşın yanında olduğunu gösterirken, sel afetini makamından takip eden Mansur Yavaş'a ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Ankara Büyükelçiliği o anların görüntüleri paylaştı

Şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği selden Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği de etkilendi. Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi.

Ankara'yı dünyaya rezil etti

Büyükelçilik, paylaşımında suların binadan temizlendiği anlara ilişkin görüntülere de yer verirken CHP'li Mansur Yavaş, Ankara'yı dünyaya rezil etti.