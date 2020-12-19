CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yolsuzluk iddiası

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir yolsuzluk skandalı daha yaşandığı iddia edildi. "Zeynep Sağır" isimli sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla Tunç Soyer'in ipliğini pazara çıkardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde büyük yolsuzluk yapıldığını ileri süren Zeynep Sağır, Twitter hesabından bazı belgeler yayınladı.

"CHP'li Tunç Soyer ve bürokratlarının yeni yolsuzluk belgelerini yayınlıyoruz" diyen Sağır, "Bay Kemal'e haber salın 'Halkçı' ve 'Devrimci' takkesini düşürdük!" notuyla yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı usulsüz ihalenin belgesini paylaştı.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin terörün ve yolsuzluğun kalesi haline geldiğini kaydeden Sağır, "İçişleri ile Adalet Bakanlıklarımız ve Satıştay Başkanlığı neden sessiz kalmakta" diye sordu.

İşte o paylaşımlar: