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Gündem CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yolsuzluk iddiası
Gündem

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yolsuzluk iddiası

"Zeynep Sağır" isimli bir sosyal medya kullanıcısı CHP'li Tunç Soyer idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından bazı belgeler paylaşan Sağır, yetkilerin derhal harekete geçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 16:13:00 - 2020-12-19 16:15:47
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yeni yolsuzluk iddiası

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir yolsuzluk skandalı daha yaşandığı iddia edildi. "Zeynep Sağır" isimli sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla Tunç Soyer'in ipliğini pazara çıkardı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde büyük yolsuzluk yapıldığını ileri süren Zeynep Sağır, Twitter hesabından bazı belgeler yayınladı.

"CHP'li Tunç Soyer ve bürokratlarının yeni yolsuzluk belgelerini yayınlıyoruz" diyen Sağır, "Bay Kemal'e haber salın 'Halkçı' ve 'Devrimci' takkesini düşürdük!" notuyla yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı usulsüz ihalenin belgesini paylaştı. 

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin terörün ve yolsuzluğun kalesi haline geldiğini kaydeden Sağır, "İçişleri ile Adalet Bakanlıklarımız ve Satıştay Başkanlığı neden sessiz kalmakta" diye sordu.

İşte o paylaşımlar:

 

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Yorumlar

Fatih SM

Sosyal medyadan biri yazmis bunu haber yapiyorsunuz.  
  • Yanıtla

sizofren savar

CHP NİN SOYMADIGI BELEDİYE KALMADI HERALDE.. TECAVÜZ+HIRSIZLIK CHP NİN EN BELİRGİN OZELLİGİ OLDU..
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