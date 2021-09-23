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CHP'li isimden bomba itiraf: AK Parti önde gidiyor!

AK Parti'nin anketlerde birinci olduğunu söyleyen CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz, muhalefete yakın anket şirketlerinin açıklamalarını çöpe attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:39:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz katıldığı televizyon programında AK Parti’nin anketlerde birinci olduğunu söyledi.

Yandaş anketçilerin algı operasyonu

2023 seçimleri öncesi siyasi partilerin çalışmaları sürerken anket şirketleri de kamuoyu yoklaması yapıyor. Partilerin oy oranlarıyla ilgili bilgi veren muhalefete yakın anket şirketleri, AK Parti’nin oy kaybettiğini iddia ederek algı operasyonunu sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi seçim öncesi seçmeni yanlış yönlendiren yandaş anket şirketlerinin yalanını bu sefer CHP'li Özgündüz ifşa etti.

CHP'li Özgündüz'den AK Parti itirafı

Özgündüz, AK Parti'nin oy oranının yüzde 34 civarında olduğunu söyleyerek diğer partilerin önünde olduğunu itiraf etti. CHP'li isim, açıklamasında "Yapılan anketlere göre AK Parti’nin oyu hala yüzde 34 civarında. Bu haliyle yine birinci parti olacak." ifadelerini kullandı.

Böylece CHP'li Özgündüz'ün açıklaması, muhalefete yakın yandaşların anketlerini çöpe attı.

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