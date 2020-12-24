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Gündem CHP’li İmamoğlu’ndan ulaşıma yüzde 11 zam
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan ulaşıma yüzde 11 zam

“Her şey çok güzel olacak” sloganıyla İstanbulluların oyunu alarak başkan seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu bir zam da minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:04:00 -
CHP’li İmamoğlu’ndan ulaşıma yüzde 11 zam

 Haber Merkezi 

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. 2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu. Minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. En kısa mesafenin 2.50’den 2.75 TL’ye, en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL’ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2.50’den 2.75 TL’ye çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
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