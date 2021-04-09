CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce 'çılgın proje' olarak duyurduğu Kanal İstanbul projesinde artık geri sayım başladı.

Proje için ihale süreci adım adım yaklaşırken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan isimleri açık açık tehdit etmeye kalkıştı.

CHP'li İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin peşinde koşanların gelecekte af dileyerek kurtulamayacağını iddia etti.

İmamoğlu, "Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar." dedi.

Heyecanla beklenen Kanal İstanbul'a vatandaşların karşı çıktığını ileri süren İmamoğlu, "Hukukun önünde; ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum." diye küstah ifadeler kullandı.