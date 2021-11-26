CHP'li İBB'nin teklifi 11. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 10 kez reddedilmişti.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında yeni taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.