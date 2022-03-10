CHP'li İBB'den gezicilerin provokatörlük yaptığı caddede ağaç katliamı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Dolmabahçe'deki 200 yıllık, 112 çınar ağacını kökünden keserek katletti.

Sosyal medyada, vatandaşların "Ağaçlı yol" olarak bildikleri göz kamaştıran caddedeki ağaç katliamına ise tepki yağdı. Vahşeti gizlemek için kimi ağacın kökünün üzerine beton döküp kimini de ızgarayla kapatan CHP'li İBB, ağaçların hastalık nedeniyle kesildiğini ileri sürdü.

'İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler!'

CHP'li İBB'ye bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, İBB'nin ağaç kesimi yapmasını eleştirdi. "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir, bilmem." diyen Başkan Kabaktepe, şunları söyledi:

“Ağaçlı Yol” diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir...

Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul’un bir güzelliğini daha yok ettiler.

Gezi provokatörleri ağaç katliamına sessiz kaldı

Öte yandan Gezi Parkında yeri değiştirilen ağaçları bahane ederek sokak eylemleri başlatan ve günlerce ülkeyi yaşanmaz duruma sokan sözde çevrecilerin bu katliama ses çıkarmaması ise dikkat çekti.