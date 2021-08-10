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Gündem CHP'li İBB'de bir skandal daha! Otoparkta yer bulamayınca cezayı vatandaşa kesti
Gündem

CHP'li İBB'de bir skandal daha! Otoparkta yer bulamayınca cezayı vatandaşa kesti

CHP'li İBB yönetimi Esenler Menderes Metrosu üstünde bulunan İSPARK otoparkını habersiz bir şekilde kapattı. Abonmanlar ve bölgede araçlarını park eden vatandaşlar mağdur oldu. Öte yandan iddiaya göre İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerif Can Ayata aracını otoparkın kapalı kısmında yer olmamasına sinirlenip "Ben bu otoparkı kapatayım siz de görün" tehdidinde bulundu. Aynı gün otopark kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:57:00 -
CHP'li İBB'de bir skandal daha! Otoparkta yer bulamayınca cezayı vatandaşa kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Esenler Menderes Mahallesi'ndeki 100 araçlık İSPARK otoparkını hiçbir abonesine haber vermeden kapattı. İddiaya göre Menderes metro istasyonu üstünde bulunan İSPARK otoparkı içerisinde bulunan İETT Bilgi İşlem Müdürlüğü binasında göreve getirilen 34 yaşındaki İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Şerif Can Ayata aracını otoparkın kapalı kısmında yer olmadığı için park edemedi.

Bu duruma sinirlenen Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayata, İSPARK'ta görevli bir personele kızıp bağırdı. Daha sonra "Ben bu otoparkı kapatayım siz de görün" tehdidinde bulundu.

Tartışma sonrasında Menderes Metro İstasyonu üstünde bulunan otoparkın güvenlik dubaları önceki gece saatlerinde söküldü. Sabah saatlerinde ise İSPARK çalışanları park alanından uzaklaştırıldı. Araçlarını park eden mahalleli ve mahallede bulunan hastane personeli araçlarını park edemedi. Aylık abone olan onlarca kişi ise 3 gündür araçlarını park edemeyince mağdur oldu.

Hastane personeli Cildiye Uzman Doktor Kaşif Küçük, "Başhekimle görüştüm. Onlar da hastane olarak mağdur olduklarını dile getirdi. Bir itiraz dilekçesi yazarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderdik. Biz hekimler ve sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları olarak bu parktan yararlandığımızı, bu bölgede bize hizmet edecek başka bir parkın bulunmadığını belirttik. Dolayısıyla bu parkın emrivaki şekilde hiçbir kimseye haber vermeden kapatılması hukuken uygun olmamıştır. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi ve parkın açılmasını talep ediyoruz" dedi.

İBB tarafından habersiz bir şekilde kapatılan otopark nedeniyle mağdur olanlardan biri olan Cüneyt Koçarslan ise "Ben burada otoparkın olduğu yerin 100 metre ilerisinde esnafım. Ayın 1'i ila 4'ü arasında aylık abonman ücretlerini yatırma zamanımız var. Ben de ayın 4'ünde aylık paramı yatırdım. Ancak önceki gün İETT Bilgi İşlem Müdürlüğü Daire Başkanlığına genç bir kişi atanmış. Altına araç ve makam verilince herhalde biraz kibir yapmış olmalı ki kapalı alanda yer olmayınca İSPARK personeline bağırıp çağırmış ve otoparkı kapatmakla tehdit etmiş. O genç daire başkanı nedeniyle otoparkımız kapandı. Burası 100 araç ve 30-35 adet de motosiklet içeren konum olarak merkezde bulunan girdi-çıktısı çok olan metronun üstünde bir otopark. İBB yönetiminin hiç kimseye haber vermeden, aylık abonelerine bile bilgi geçmeden burayı kapatması uygun değil. 'Dediğim dedi' diyerek bu kent nasıl yönetilir" diye konuştu.

Koçarslan CHP Esenler Belediye Meclis Üyesi Kemal Şahin ile bölge halkının dün görüştüğünü ve Şahin'in İBB yönetiminin tavrını eleştirdiğini belirterek, "Burası karışınca CHP Meclis üyesi bölgeye geldi. Buradaki insanlar o kadar mağdur duruma düştü ki o da buna şahit olunca İBB yönetimine tepki gösterdi. Yani bu diktatörlüğü o da kabul etmedi. Daha sonra 'ben üstlerle konuştum burayı açtıracağız' dedi. Ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Hatta buraya park eden araçları biz 'güvenlik yoktur. Eğer araçlarınızda mal ya da malzeme varsa gece saatlerinde buraya bırakmamanız iyi olur' diye" şeklinde konuştu.

Otoparkın habersiz bir şekilde kapatılması sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da Menderes Mahallesi'ne gitti. Göksu burada yaptığı incelemenin ardından otoparkın yeniden açılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve bölgeye yeni otoparklar kazandıracaklarını belirtti.

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Yorumlar

İşsiz

İETT Bilgi İşlem Daire Başkanının, otopark kapatma yetkisi var mıymış?
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Nur

YENİ SAHRADA E5 TEKİ ÜSTGEÇİTTEKİ ASANSÖRÜN TEKİ KALDIRILDI DİĞERİDE 15 GÜNDÜR HİZMET DIŞI AK PARTİLİ İBB YAPMIŞTI ÇOK SEVİNMİŞTİK BAYAĞA İŞİMİZE YARIYORDU MALESEF ORAYIDA HALLETTİLER KARABULUT CHP İSTANBULUN ELİNİ AYAĞINI BAĞLIYOR METROLARI KABA SABA DÜNYADAN BİR HABER HDPLİLER DOLDURDU BU ADAMLARI KANDİLDEN Mİ İHRAÇ ETTİLER CHPLİLER
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