CHP’li Hasan Ufuk Çakır: Halk TV’nin sahibi Türkiye’ye gelerek hesap versin! Çakır’a destek Gürsel Tekin’den geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Çakır’a destek mesajı yayımlayarak, “Sizin duruşunuz ve verdiğiniz cevap, sadece şahsınızı değil, millet iradesini de savunan güçlü bir çıkıştır. Yanınızdayız” dedi.

“TÜRKİYE'YE GELEREK HESAP VERMESİ GEREKİR”

Ufuk Çakır, komisyondaki tepkisinin ardından Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Halk TV’nin yurt dışında yaşayan sahibi Cafer Mahiroğlu'nun bazı suçlardan arandığını belirterek, söz konusu şahsın Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“BU RAHATSIZLIĞIN NEDEN KAYNAKLANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Halk TV’de kendisine iftira atıldığını iddia eden Çakır, “Ben buradayım, alnım açık, başım dik. Milletim oy vermiş, YSK onay vermiş, mazbatamı almış karşınızdayım. Karalama kampanyalarına karşı mücadelem asla bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Bazı arkadaşların şahsımı kendilerine rakip ve engel olarak gördüklerinin farkındayım. Parti örgütünde Yörüklerden ve Mersin halkından gelen geri dönüşleri iyi biliyorlar. Esas karın ağrılarının sebebi budur. Hodri meydan, getirin hakim huzurunda ön seçimi. Görelim, el mi yaman bey mi yaman” sözleriyle tepkilerini sürdürdü.

ÇAKIR’A DESTEK GÜRSEL TEKİN’DEN GELDİ

Partisinden bir destek beklediğini ancak herkesin hayatından memnun olduğunu dile getiren Çakır, “Başka işlerle meşgul olmaktan, milleti dinleyen ve milletin ayağına giden çarıklı milletvekilini hazmedemiyor” diye konuştu. Çakır’a destek ise, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den geldi. Tekin sosyal medya hesabından Çakır’a seslenerek; “Sayın Vekilim, Halk TV’nin bir CHP milletvekiline ‘sabıkalı’ demesi asla kabul edilemez. TBMM komisyon toplantısında gösterdiğiniz tepki son derece yerindedir. Sabıkalı olan Halk TV’nin ta kendisidir; ‘Halk’ adını taşıyıp halkla hiçbir bağı olmayan, Aziz İhsan Aktaş’ın yakınlarını ekranlara çıkaran bu kanal kimseye ‘sabıkalı’ deme hakkına sahip değildir. Sizin duruşunuz ve verdiğiniz cevap, sadece şahsınızı değil, millet iradesini de savunan güçlü bir çıkıştır. Yanınızdayız” ifadelerini kullandı.